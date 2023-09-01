В Тюменском президентском кадетском училище в десятый раз отпраздновали День знаний

В Тюменском президентском кадетском училище в десятый раз состоялось торжественное построение, посвящённое Дню знаний и началу учебного года. Первого сентября кадеты всех курсов, с пятого по одиннадцатый, выстроились на плацу перед командованием, почётными гостями и родителями. На первой линейке, в 2013 году, в торжестве участвовали 360 воспитанников 5, 6 и 7 классов.

Сегодня ребята под аккомпанемент военного оркестра Тюменского ПКУ (военный дирижёр – заслуженный артист России Александр Карпов) исполнили гимн Российской Федерации. Почётное право поднятия флагов было предоставлено отличникам учебы, кадетам 11 курса. Государственный флаг России подняли Кирилл Шарапов и Андрей Слюсарев, флаг Тюменской области – Кирилл Буяков и Руслан Казиев, флаг Министерства обороны – Данил Медведев и Иван Блажко, флаг Тюменского ПКУ – Максим Сальников и Семён Сидоров.

Первым всех собравшихся поприветствовал начальник училища генерал-майор Михаил Логинов, а заместитель начальника училища по воспитательной работе Владимир Свалов зачитал поздравительную телеграмму от министра обороны генерала армии Сергея Шойгу. Затем с речью выступили почётные гости: инспектор Центрального военного округа генерал-майор запаса Василий Коновалов и военный прокурор Тюменского гарнизона Владимир Дедков.

С поздравительной речью к своим товарищам обратился кадет 11 "А" класса Кирилл Ташланов:

От лица всех выпускников поздравляю с Днём знаний и началом нового учебного года. Для нас выпускников – это день – старт последнему учебному году в родном училище. Для пятиклассников пусть он станет началом доброго, интересного и счастливого пути, название которому "кадетская жизнь". Всем кадетам желаю высоких достижений в учебе, усердно развивать в себе качества, необходимые будущему офицеру и всегда помнить девиз: "Жизнь – Родине, честь – никому". Пусть учебный год будет наполнен незабываемыми моментами, открытиями и грандиозными успехами. Впереди нас ждёт яркий и интересный год!

Право дать первый звонок было предоставлено пятикласснику Матвею Шмыкову. После этого кадеты прошли по плацу торжественным маршем, а в учебном корпусе для ребят состоялся классный час, посвящённый юбилею Тюменского президентского кадетского училища "10 лет – это много или мало…".

Следующее торжественное мероприятие на плацу пройдет 16 сентября - юные воспитанники дадут клятву кадета и получат удостоверения.