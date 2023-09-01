Школу на 1500 мест открыли в Тюмени

Школа в микрорайоне Плеханова города Тюмени сегодня распахнула двери для своих учеников, в торжественной линейки по случаю открытия и Дня знаний приняли участие губернатор Александр Моор, глава города Руслан Кухарук и другие почетные гости.

Новая школа №95 имени К.Д. Ушинского рассчитана на 1 500 учебных мест.

"Ребята, родители, педагоги! Сегодня у вас два праздника: первый - День знаний, второй - новоселье. Свою школу вы можете называть уникальной. Сегодня это единственное такое большое здание в городе Тюмени. Уверен, что здесь будет царить атмосфера взаимного уважения, интереса к учебе, спорту и творчеству!" - обратился к тюменцам Александр Моор.

Школу возвели за полтора года. На территории — площадки для мини-футбола, универсальная спортплощадка, спортивный комплекс ГТО, зона отдыха и игровая площадка.