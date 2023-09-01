В Ишиме в День знаний после реконструкции открыли новую школу

10:54 01 сентября 2023
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В День знаний, вместе с ребятами, их родителями и учителями открыли в Ишиме новое здание школы №4, сообщил губернатор Александр Моор.

Масштабный капитальный ремонт здания продолжался полтора года. Вместо аварийного теперь на этом месте - современное, отвечающее всем требованиям здание.

В классах установлено необходимое оборудование. Есть кабинет робототехники, универсальная мастерская по обработке дерева и металла, шахматный клуб, библиотека. Большая столовая, свой пищеблок, просторные спортивный и актовый залы. Условия отличные. Школа рассчитана на 600 учеников.

Ранее Моор отметил, что в этом году примут учеников пять новых школ: три в Тюмени, две — в Вагайском и Упоровском районах.

Теги: Александр Моор , Ишим , школы
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