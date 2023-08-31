Моор оценил реконструкцию парка в селе Юргинском

В селе Юргинском привели в порядок бывший сад, который долгое время оставался неухоженным. Теперь это парк культуры и отдыха с отличными спортивными и игровой площадками, аллеями, фонарями и подсветкой, клумбами и ровными газонами.

Жители района позитивно оценивают выполненное благоустройство и с радостью демонтируют гостям райцентра новое место притяжения. Губернатор Моор не стал исключением. "Визит Александра Моора в парк культуры и отдыха села Юргинское прервал тренировку юных футболистов. Начинающие спортсмены обступили главу региона, предлагая сфотографироваться", - сообщает информцентр правительства ТО.

Отмечается, что парк на улице 25 Партсъезда крыт после реконструкции в июле, в нем есть городошная площадка, памп-трек, детская и спортивная площадки, велодорожки, скамейки и прочее.