Моор оценил реконструкцию парка в селе Юргинском

18:00 31 августа 2023
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В селе Юргинском привели в порядок бывший сад, который долгое время оставался неухоженным. Теперь это  парк культуры и отдыха с отличными спортивными и игровой площадками, аллеями, фонарями и подсветкой, клумбами и ровными газонами.

Жители района позитивно оценивают выполненное благоустройство и с радостью демонтируют гостям райцентра новое место притяжения. Губернатор Моор не стал исключением. "Визит Александра Моора в парк культуры и отдыха села Юргинское прервал тренировку юных футболистов. Начинающие спортсмены обступили главу региона, предлагая сфотографироваться", - сообщает информцентр правительства ТО.

Отмечается, что парк на улице 25 Партсъезда крыт после реконструкции в июле, в нем есть городошная площадка, памп-трек,  детская и спортивная площадки, велодорожки, скамейки и прочее.

Теги: Александр Моор
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