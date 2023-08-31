Лучшие мастера России создадут скульптуры для Уватского района

В Уватском районе пройдет VIII Фестиваль деревянной парковой скульптуры "Чудотворцы". Темой фестиваля этого года стала "История в мифах и фактах". В преддверии 100-летия Уватского района лучшие мастера России создадут деревянные скульптуры для 12 сельских поселений. Фестиваль пройдет со 2 по 9 сентября.

Над скульптурами неделю будут работать 18 мастеров из Удмуртии, Новосибирска, Москвы, Мышкина, Ульяновска и других регионов. Эскизы скульптур нарисовали художники местной Детской школы искусств, основываясь на историческую особенность каждого сельского поселения. Согласно условиям, мастера могут вносить свои коррективы в работы. Готовые фигуры разместятся в селах и деревнях района.

Желающие смогут понаблюдать за процессом создания скульптур, а также поучаствовать в авторском проекте долганских художников, собирателей традиций и ремесел коренных народов Севера и Сибири Юлии и Евгения Поротовых. Новый проект "Белый путь" включает в себя выставку академической живописи, направления Digital Art, творческие встречи, серию мастер-классов по художественному войлоку и росписи по дереву. Проект создан специально для Увата.

Фестиваль в Уватском районе проходит раз в два года. В 2021 году 12 мастеров создали единую скульптурную композицию "Люди Уватского края" из 9 фигур – нефтяника, охотника, рыбака, железнодорожника, биатлониста, шамана, медведя, а также скульптуры, символизирующие материнство и сельское хозяйство.

Организует фестиваль администрация Уватского района, Центр досуга и культуры, мероприятие пройдет при поддержке ООО "РН-Уватнефтегаз" дочернего общества ПАО "НК "Роснефть".