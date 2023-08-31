В поселке Богандинский модернизировали библиотеку

Обновление Богандинской библиотеки № 1 по модельному стандарту выполнено в рамках национального проекта "Культура". В ремонт и оснащение вложено более 8 млн рублей, 5 из них – средства федерального бюджета.

"Богандинский является местом притяжения для людей из других территорий. Теперь у жителей посёлка появилось современное многофункциональное пространство, где созданы все условия для интеллектуального досуга семей и творческого развития", – отметила на открытии директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Приоритетной деятельностью библиотеки станет краеведение. Здесь планируют проводить просветительские мероприятия и краеведческие конференции, беседы и встречи, практикумы по информационной грамотности. Для этого теперь есть все необходимое: интерактивное оборудование, функциональное пространство – читальный зал, выставочная зона, места для групповой и индивидуальной работы, игровая.

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Книжный фонд библиотеки – без малого 23 тыс. экземпляров. Работают клубы по интересам для взрослых и детей. Сотрудники уверены, что библиотека нового типа сможет привлечь еще больше читателей.

Комплексная модернизация библиотек в муниципалитетах региона проводится при поддержке Тюменской областной научной библиотеки им. Менделеева. Как показывает практика, посещаемость библиотек после обновления по модельному стандарту увеличивается в среднем на 70%. В 2023 году в области будет открыта еще одна модельная библиотека – в Тобольске.