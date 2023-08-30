Проект "Будь готов!" в Тюменской области завершат спортивно-военизированной эстафетой

2 сентября в "Аванпосте" пройдет эстафета в рамках проекта "Будь готов!", мероприятие станет своеобразным подведением итогов полученных знаний, умений и навыков участниками проекта.

Участников ждут забеги в номинациях "Профессионалы" и "Любители". В первой номинации примут участие сотрудники силовых структур, члены военно-патриотических сообществ Тюмени и Тюменской области, обучающиеся специализированных групп добровольной подготовки к военной службе. Во второй номинации посоревнуются трудовые коллективы Тюмени и Тюменской области, сотрудники и члены спортивных организаций из муниципальных образований. Отдельно состоится забег "В честь папы" для семей участников СВО.

Предусмотрены и другие спортивные активности, в том числе площадка по выполнению нормативов ГТО. В рамках мероприятия будет открыт пункт приема гуманитарной помощи для участников СВО и пройдет благотворительная акция "Письмо из дома". Кроме того, будут работать бесплатная полевая кухня и фотозона.

Участников эстафеты ждут этапы со сборкой автомата Калашникова, стрельбой из страйкбольного оружия, метанием гранат, оказанием первой помощи пострадавшему и его транспортировкой.

Проект стартовал в апреле этого года. В результате сотрудничества "РЦДППВ "Аванпост" и спортивного клуба "Антей" был сделан шаг к развитию системы военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи в Тюменской области. Члены спортивного клуба "Антей", включая инструкторов и спортсменов, прошли краткосрочные курсы по военной подготовке в таких дисциплинах, как огневая и тактическая подготовка, оказание первой помощи, приемы и правила стрельбы. А воспитанники центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост" занимались спортивной подготовкой и улучшили свои спортивные навыки на базе атлетического клуба.