Тюменские единороссы подарили первоклассникам из семей мобилизованных школьные рюкзаки

Руководитель Тюменского регионального отделения "Единой России" Андрей Артюхов встретился с женами мобилизованных бойцов, чьи дети 1 сентября пойдут в первый класс. Встреча в рамках проекта "Собери ребенка в школу"прошла в Штабе общественной поддержки партии, на ней присутствовали депутат Тюменской городской думы Александр Григорьев и директор школы №43, председатель регионального Совета надежных отцов Тюменской области Дмитрий Бородин.

У тюменки Елизаветы Аталыковой двое детей, ее старшая дочь Анфиса в этом году станет школьницей. Это опыт новый для молодой семьи, потому любая помощь важна. Выбрать рюкзак и канцелярию женщине физически сложно - ведь на руках младшая непоседа. Анфиса получила свой первый рюкзак с логотипом партии “Единая Россия”. “Внутри - канцтовары, тетради, пенал, альбомы, фломастеры. Все самое необходимое. Канцелярия никогда не бывает лишней”, - заметил секретарь реготделения. Он рассказал, что у встречи было две цели: поздравить семьи героев с наступающим 1 Сентября, а также узнать о заботах женщин.

Мам будущих первоклассников волновали житейские темы. Так, сыну Натальи Поздняковой предоставят продленку бесплатно. У женщины возник вопрос: эта льгота временная или продлится на все время обучения? Ответ дал директор школы Дмитрий Бородин: “Продленка - это дополнительная услуга, которую предоставляет администрация школы. Не каждая школа имеет возможность ее устроить. Основное требование - необходимые площади. Если продленка будет бесплатной - это администрация берет на себя такое обязательство по своей инициативе”. Бородин пообещал связаться с коллегой-директором и прояснить вопрос длительности меры.

Тюменка Любовь Котова задала вопрос по поводу обеспечения мобилизованных необходимыми приборами. Супругу женщины нужен тепловизор, а получить его можно, приобретя самостоятельно или надеясь на волонтерскую помощь. Таких денег у семьи нет. Андрей Артюхов напомнил, что обеспечением военных занимается специальный представитель губернатора по вопросам СВО Николай Савченко. Помощь собирают на складе и отправляют централизованно. Только от партии в зону СВО отправили около 300 тонн грузов - гуманитарных и военных.

Депутат Александр Григорьев добавил, что среди отправленных грузов - маскировочные сети и сети для снайперов. Их плетут ветераны в каждом районе. “Бабушки собираются по 19-20 человек, для них специально выделено помещение, они плетут сетки и готовят накидки для снайперов, чтобы они сливались с землей. Наши сети не горят, не плавятся и очень ценятся там, у ребят”, - отметил он. Также готовятся к отправке новые печки-буржуйки.

“Напишите список, мы постараемся все отправить”, - обратился руководитель регионального отделения “Единой России” Андрей Артюхов к тюменке. Он напомнил, что лучше, чтобы о нуждах подразделений напрямую сообщали командиры. После официальной части встречи женщины и дети остались за накрытым столом, чтобы продолжить общение.