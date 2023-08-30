Золотые медалисты получат по 5 баллов к ЕГЭ

За золотую медаль в школах будет начисляться пять баллов к Единому госэкзамену, а за серебряную до трёх баллов, со ссылкой на министра просвещения РФ Сергея Кравцова пишут "Известия".

С 2013-2014 учебного года вступил в силу новый закон об образовании, который отменяет награждение выпускников школ золотыми и серебряными медалями, вместо них вручается одна медаль федерального уровня "За особые успехи в учении".

В конце мая 2023 года Кравцов сообщал, что в школы вернутся серебряные медали с 2023-2024 учебного года. Он пояснял, что ее будут выдавать за одну или две четвёрки в аттестате.