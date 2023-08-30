В "Семье" закрыли летний сезон "АртЛофта"

В региональном центре "Семья" завершился летний сезон молодежного проекта "АртЛофт", посвященного саморазвитию и профориентации подростков старше 12 лет.

Акцент августовского курса был сделан на тему "Информационные технологии, масс-медиа, культура и искусство в нашей жизни". На протяжении 10 дней участники "АртЛофта" знакомились с ведущими специалистами в сфере медиа и продуктивными техниками работы в социальных сетях. Кроме того, для ребят были организованы развивающие мастер-классы, где они создавали собственный мерч и пробовали свои силы в таких направлениях, как 3D-печать, полиграфия, прототипирование и работа со смолой.

"Воплощение идей в реальность – важный навык для подростка, потому что через творчество подросток реализует себя, он становится раскрепощенней и у него снимаются многие комплексы", – говорит руководитель студии 3D-печати "Engah`s Craft" Артем Борисов.

На встрече с киноведом и программным куратором Международного кинофестиваля "Ноль Плюс" Еленой Самойловой каждый принял участие в обсуждении остросоциальных фильмов и попробовал себя в роли кинокритика.

Завершением проекта стала поездка в село Староалександровка, где ребята познакомились с колоритом Ярковского района и обычаями коренного населения.

"АртЛофт" реализуется центром технического творчества "Импульс" в партнерстве с Региональным центром "Семья", при финансовой поддержке по итогам конкурса грантов Губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества в 2023 году.