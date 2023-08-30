Уроки прорфориентации решено проводить по четвергам в российских школах

Российских школьников в новом учебном году ожидают 34 профориентационных занятия "Россия - мои горизонты", они будут проводиться по четвергам, каждое занятие будет длиться один час, следует из календарно-тематического планирования внеурочного курса.

Ранее глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщал, что с 1 сентября во всех российских школах в 6-11 классах появится единая модель профориентации.

Классы будут разделены на две группы - участники Профминимума, зарегистрированные в проекте "Билет в будущее" и не зарегистрированные.

Большая часть занятий будет одинаковой для двух групп, но, например, профдиагностика на третьем занятии будет разной у каждой группы, также классы, которые зарегистрированы в проекте "Билет в будущее", ожидает профдиагностика на шестом и 11 занятиях.

В тех классах, которые не зарегистрированы в проекте, шестое занятие будет называться "Россия в деле", на нем можно будет выбрать профиль - импортозамещение, судовождение, судостроение, авиастроение или лесная промышленность. На 11 занятии для этих классов изменится выбор профилей - медицина, реабилитация или генетика.

В сентябре у школьников пройдут занятия, посвященные введению в профориентацию, различным отраслям экономического развития России и системе образования (стратегии поступления, возможности допобразования, уровни профобразования).

В октябре ученики узнают про различные отрасли промышленности (тяжелая промышленность, добыча и переработка сырья), а также пройдут две "моделирующие онлайн-пробы" на платформе проекта "Билет в будущее" по профессиям учителя и металлурга или другой профессии в сфере промышленности.

Ноябрь будет посвящен достижениям в сфере робототехники, искусственного интеллекта, информационных технологий, а также в сфере инженерии - машиностроения, транспорта, строительства. Школьники смогут попробовать себя в роли программиста, робототехника, электромонтера и других специалистов этих отраслей.

Зимой учащимся расскажут об агропромышленном комплексе и профессиях в этой сфере, достижениях России в области здравоохранения, туризма, культуры и искусства.

В марте пройдут два занятия "Один день в профессии", в ходе первого дети узнают о профессиях учителя, актера и эколога, а в ходе второго - о профессиях пожарного, ветеринара и повара, а также два занятия, на которых покажут профориентационный сериал проекта "Билет в будущее".

В апреле будут четыре занятия с "моделирующими онлайн-пробами" на платформе проекта "Билет в будущее" по разным профессиям.

Завершит учебный год профориентационное занятие "Мое будущее - моя страна".