В проекте по долговременному уходу участвует более полутора тысяч тюменцев

С 2020 года в Тюменской области реализуется пилотный проект Минтруда России по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

Проект реализуется в рамках национального проекта "Демография" и софинансируется из областного и федерального бюджета. В 2022 году по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора из регионального бюджета выделено почти 186 млн рублей, в 2023 году — 197 млн рублей.

Цель проекта – как можно раньше определить все возможности и ограничения гражданина, нуждающегося в посторонней помощи и уходе, и максимально долго сохранить привычное качество жизни.

С начала реализации проекта количество участников увеличилось в 2,4 раза. В настоящее время более 1 тыс. чел. получают необходимый уход на дому и в стационарных условиях.

С марта 2023 года во всех районах и городах Тюменской области внедрен "социальный пакет долговременного ухода". Это гарантированный перечень и объем социальных услуг по уходу, предоставляемых пожилому человеку или инвалиду на дому. Услуги подбираются индивидуально с учетом степени утраты способности к самообслуживанию. Социальный пакет долговременного ухода предоставляется гражданам пожилого возраста и инвалидам бесплатно до 7 дней в неделю.

Сейчас долговременный уход предоставляется в рамках пилотного проекта, помимо Тюменской области, участие в нем принимают уже 34 региона РФ. После опыт работы планируется распространить во всех регионах страны.

В Тюменской области работает Единый телефон системы долговременного ухода 8-800-550-27-27 (по будням с 8:00 до 16:30), звонок бесплатный. По телефону горячей линии можно подробнее узнать о системе долговременного ухода в Тюменской области, сообщить о людях, нуждающихся в уходе. Также ухаживающие родственники могут записаться на обучение или получить консультацию по вопросам организации ухода за пожилым человеком или инвалидом.