В школах и колледжах во вторник проведут учения по безопасности

В школах, колледжах и техникумах Тюменской области 29 августа пройдут учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях, сообщает информационный центр правительства ТО.
"В учебных заведениях проверят работоспособность систем оповещения, отработают взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.
Полученный опыт проанализируют на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.
Отмечается, что учения пройдут по всей стране, их организаторами являются Минпросвещения, МЧС, МВД, Росгвардия и региональные органы власти.
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