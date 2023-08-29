В школах и колледжах во вторник проведут учения по безопасности

19:47 28 августа 2023
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В школах, колледжах и техникумах Тюменской области 29 августа пройдут учения по отработке действий при чрезвычайных ситуациях, сообщает информационный центр правительства ТО. 

"В учебных заведениях проверят работоспособность систем оповещения, отработают взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.

Полученный опыт проанализируют на муниципальном, региональном и федеральном уровнях.

Отмечается, что учения пройдут по всей стране, их организаторами являются Минпросвещения, МЧС, МВД, Росгвардия и региональные органы власти.

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