Третья смена лагеря "Время Героев" завершится зарницей

29 августа на базе детского оздоровительно-образовательного лагеря "Алые паруса" состоится военно-тактическая игра "Зарница 2.0". Она станет заключительным мероприятием для воспитанников третьей смены лагеря "Время Героев".

"В третьей смене лагеря, организованного центром "ВОИН", приняли участие 300 юных патриотов со всей Тюменской области. Половина из них проводят лето на базе регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания "Аванпост", а остальные расположились в лагере "Алые паруса". Если первая часть ребят уже сыграла в зарницу, то второй только предстоит проявить себя. В ходе прохождения этапов ребята будут использовать современные решения и технологии. Важно отметить, что наш Центр стал первым в России, кто провёл состязания в новом формате", - отметил методист воспитательного отдела филиала АНО ДПО "ЦРВСП" в Тюменской области Алексей Корякин.

В игре курсанты будут решать сложные тактические задачи: дешифровка сообщений и их передача по закрытому каналу связи в штаб, захват машины противника, штурм здания, а также выполнят тактические задачи на местности при помощи квадрокоптеров, пейнтбольного снаряжения и страйкбольного оружия, окажут помощь пострадавшим, сразятся с противником при помощи лазер-таг оборудования и многое другое. Завершится игра финальным боем и захватом лагеря противника.