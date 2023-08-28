В тюменских Березняках ввели в эксплуатацию новый детсад

11:58 28 августа 2023
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Губернатор Тюменской области Александр Моор осмотрел новый детсад "Березка" - корпус №2 детсада №127 в микрорайоне Березняковском уже введен в эксплуатацию, сообщила главе региона заведующая дошкольным учреждением Галина Токарева.

В детском саду 16 групп полного дня на 630 детей, в том числе 4 группы для детей до 3 лет на 120 человек. В здании есть физкультурный и музыкальный залы, кабинет психолога и логопеда, свой пищеблок, медицинский блок, прачечная.

 Воспитанники детсада не остались без традиционного сладкого подарка от губернатора. От Александра Моора детям — мороженое.

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