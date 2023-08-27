Член Общественной палаты Тюменской области рассказал юным ямальцам о "Карских экспедициях"

Член Общественной палаты Тюменской области, советник верховного атамана СКР, Почетный атаман ЯНАО, кандидат исторических наук Геннадий Зайцев посетил тюменский детский лагерь "Олимпийская ребячка", где отдыхают ребята из Ямало-Ненецкого автономного округа.
Отметим, что в 1991 году по инициативе был Геннадия Степановича на основе его личной коллекции был создан Ямальский районный музей. Во время встречи общественник поведал ямальским ребятам о "Карских экспедициях" и роли жителей их малой родины в Великой Отечественной войне.
Ребята рассказали, что до этой встречи о вкладе героев-земляков ЯНАО в победу в Великой Отечественной войне они не знали. Проведенная лекция заставила многих задуматься, какие еще подвиги и события хранит история региона. Дети из Салехарда уточняли у Геннадия Степановича, где располагается памятник, о котором он упоминал в своей лекции, чтобы, вернувшись домой, домой обязательно посетить это место.
В завершении мероприятия Геннадий Степанович дал совет участникам смены - читайте книги, ходите в музеи, изучайте архивы, и тогда наше историческое наследие никогда не будет уничтожено, а страна продолжит развиваться.
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