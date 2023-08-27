Член Общественной палаты Тюменской области рассказал юным ямальцам о "Карских экспедициях"

Фото: страница "ОЛИМПИЙСКАЯ РЕБЯЧКА, детский центр Тюмень" во "ВКонтакте"

Член Общественной палаты Тюменской области, советник верховного атамана СКР, Почетный атаман ЯНАО, кандидат исторических наук Геннадий Зайцев посетил тюменский детский лагерь "Олимпийская ребячка", где отдыхают ребята из Ямало-Ненецкого автономного округа.

Отметим, что в 1991 году по инициативе был Геннадия Степановича на основе его личной коллекции был создан Ямальский районный музей. Во время встречи общественник поведал ямальским ребятам о "Карских экспедициях" и роли жителей их малой родины в Великой Отечественной войне.

Ребята рассказали, что до этой встречи о вкладе героев-земляков ЯНАО в победу в Великой Отечественной войне они не знали. Проведенная лекция заставила многих задуматься, какие еще подвиги и события хранит история региона. Дети из Салехарда уточняли у Геннадия Степановича, где располагается памятник, о котором он упоминал в своей лекции, чтобы, вернувшись домой, домой обязательно посетить это место.

В завершении мероприятия Геннадий Степанович дал совет участникам смены - читайте книги, ходите в музеи, изучайте архивы, и тогда наше историческое наследие никогда не будет уничтожено, а страна продолжит развиваться.