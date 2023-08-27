Что делать, если в огороде появились слизняки

На садовых участках в августе начали появляются слизни. Это опасные вредители, так как являются многоядными и повреждают как огородные, так и декоративные культуры. Повреждения, причиняемые этими моллюсками можно сразу различить - они выгрызают отверстия, оставляя не тронутыми черешок и крупные жилки. Активную деятельность по порче урожая слизни ведут в ночное время. Как с ними бороться, рассказала садовод Нина Щербакова.

1. Удаление все сорной растительности возле теплицы, вдоль гряд, в местах, где более влажно. Сорная растительность – лучшее место для скопления и размножения слизней.

Посыпка междурядий и дорожек смесью золы, гашеной извести, суперфосфата, и сухой горчицы.

2. Поваренная соль – лучший способ уничтожения моллюсков. Особенно безвредно это будет на компостных кучах. Использовать соль нужно вечером, в сухую погоду.

Слизни очень неравнодушны к темному густому пиву - их очень привлекает его терпкий аромат. Налить в низкую емкость пиво, а вокруг рассыпать поваренную соль.

3. Специальные Средства борьбы со слизнями: химические препараты на основе метальдегида – "Гроза", "Слизнеед", "Мета" и прочие. Гранулы раскладывают из расчета 4 грамма на квадратный метр.

Биологический препарат "Агрозин". Вносится 1 раз за сезон из расчета 45 мл на 1 сотку. Препарат довольно дорогостоящий, но очень действенный. Является улучшителем структуры почвы.

Применяя сразу несколько способов и методов по борьбе с брюхоногими вредителями можно сохранить свой урожай в целости и сохранности, сообщает Тюменская область сегодня.