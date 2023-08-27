Операционное оборудование обновили в тюменском Медгороде

В тюменский Медицинский город поступило новое операционное оборудование. Лапароскопическая стойка Страйкер позволяет проводить оперативные вмешательства малотравматично, избегая больших разрезов.

Для оптимизации выполнения хирургического лечения специалисты отделения онкогинекологии выполняют малоинвазивные операции через небольшие проколы.

"Такого рода хирургическое лечение мы выполняем пациенткам, поступившим в отделение по поводу рака тела матки и рака шейки матки. Лапароскопическая лимфодиссекция позволяет сократить восстановительный период и абсолютно не сказывается на дальнейшем негативном течении и распространении опухолевого заболевания", — рассказывает Мария Кузьменко, заведующий отделением онкогинекологии Медицинского города.

Стойка поможет врачам Медицинского города увеличить количество операций, выполняемых щадящим хирургическим способом – так называемым лапароскопическим, сообщила Рожина Мария, пресс-секретарь Медицинского города (г. Тюмень).