6 лет исполнилось Visit Tyumen

Организаторы конкурса для предпринимателей в рамках региональной программы "Развитие внутреннего и въездного туризма" планируют разработать еще больше туристических маршрутов и направлений. - Сегодня у тюменских предпринимателей в сфере туризма есть все шансы на получение субсидий для развития бизнеса, - говорит директор областного департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

Заявки принимаются по различным направлениям: сельский туризм, создание сувенирной продукции, разработка виртуальных экскурсий или мобильных приложений. Программа в большей мере рассчитана на тех, кто уже имеет опыт в туристической сфере, а дополнительные средства нужны для развития бизнеса.

Проекты победителей на сопровождение, в том числе информационное, берет на себя агентство туризма и продвижения Тюменской области. После подведения итогов конкурса узнать о новых туристических продуктах можно в центре Visit Tyumen.

Бренд Visit Tyumen, которому этим летом исполнилось шесть лет, с каждым годом становится популярнее. Именно стильная брендированная продукция привлекает повышенное внимание, как тюменцев, так и гостей города. Сейчас это лидер продаж, говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова.

По материалам департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области.