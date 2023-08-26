В Тюмени пройдут открытые лекции и мастер-классы

Со 2 по 30 сентября в Молодежном театральном центре "Космос" пройдут открытые лекции и мастер-классы от экспертов театральной школы "Теплица". Вход по предварительной регистрации.

Технический специалист "Космоса" Александр Лазов расскажет участникам о популярных формах взаимодействия с контентом, и о том, как интерактивные технологии применяются в современном театре. Лекция пройдет 2 сентября в 18 часов.

Мастер-классы по сценическому движению проведет педагог по современному танцу Ирина Плесовских. Она поможет тюменцам развить скорость реакции, равновесие, выработать язык тела каждую субботу сентября в 19:30.

О том, "Как подготовить себя к выходу на сцену" 9 сентября в 11:00 расскажет основательница молодежного театра "Май" Мария Гущина. Она научит горожан разогреваться перед выступлением и проведет тренировку по речевой импровизации.

Преподаватель Антропошколы Тюменского государственного университета Станислав Мажинский поведает об истории и декорациях китайского театра — проведет лекцию "Один стол, два стула" 16 сентября в 18:00.

Директор Тюменского большого драматического театра Сергей Осинцев познакомит тюменцев с актерскими техниками, основами импровизации, сценического внимания и построения образов 27 сентября в 13:00 на мастер-классе "Профессия актера — жить или играть".

Заключительный мастер-класс класс сентября "Тренинг как катализатор творческого процесса" проведет профессор кафедры режиссуры Тюменского государственного института культуры Марина Жабровец. Она поможет участникам в поиске творческого решения 30 сентября в 14:00, сообщает Мой-портал.ру.