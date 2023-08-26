Активисты студсовета Тюменской области побывали на летних форумах

Две тюменки Елизавета Кубышкина и Елизавета Шевченко вернулись из образовательного центра — мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске 16 августа.

На смене под названием "Творить" форума "Территория смыслов" студентки создавали "Джект" — придумывали уникальную идею и воплощали ее в одном из трех форматов: изображение, текст или видео.

22 июля из поездки вернулся и председатель Студенческого совета Тюменской области Михаил Ляшевич. Активист принял участие в первом образовательном интенсиве "Объединяем сообщество РСВ" с 16 по 20 июля. За три дня на площадке центра знаний "Машук" в Пятигорске Михаил обменялся опытом и поделился с другими участниками советами по развитию молодежных сообществ.

Председатель совета обучающихся ГАУ Северного Зауралья Динара Канаева приехала из Мурманска еще в июне — там активистка участвовала в экологическом форуме "Арктика. Лед тронулся", который проходил с 22 по 25 июня. Динара приняла участие в ночной уборке в поселке Абрам-мыс и подъеме затопленного судна.

Делегация Студенческого совета Тюменской области за лето побывала в Саратове на Всероссийской школе по развитию студенческих советов. Образовательный интенсив проходил с 11 по 13 августа, сообщает Мегатюмень.