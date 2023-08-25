Информацию о кружках и секциях Тюмени можно найти в Viber и Telegram

В учреждениях дополнительного образования Тюмени представлен широкий спектр направлений для школьников и ребят младшего возраста: спортивные секции, интеллектуальные, танцевальные, музыкальные, вокальные, творческие студии и многое другое.

Чтобы выбрать подходящую секцию или кружок для ребёнка, родителям приходится учитывать ряд факторов: удобное расположение, стоимость занятий, интересные направления деятельности, подходящий график занятий.

Для удобства родителей в департаменте физкультуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области создали тематические каналы в популярных мессенджерах: "Кружки и секции Тюмени" в Viber и в Telegram. Там можно найти актуальную информацию о кружках, секциях, семинарах, мастер-классах, экскурсиях и конкурсах, проводимых по различным направлениям дополнительного образования города. Ресурс зарекомендовал себя как источник достоверной и проверенной информации.

В постах дается подробная информация о возрасте детей, месте проведения занятий, контактные телефоны центров и школ. Здесь родители могут найти занятия для детей, которые проводятся платно, бесплатно и за счет средств ПФДО.

Стать участником сообщества могут все, кто зарегистрирован в мессенджерах. Для этого необходимо лишь пройти по ссылке с мобильного телефона.