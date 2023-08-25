Тюменским родителям предложили встать на гвозди

Специалисты Реабилитационного центра "Родник" предлагают родителям особенных детей заняться гвоздестоянием. Идея, основанная на состоянии психологического катарсиса, позволяет родителям поработать с зажимами, восстановиться и обрести ресурсное состояние, считают авторы идеи - инструктор по АФК и адаптивному спорту Николай Иноземцев и педагог-психолог Данил Варяев.

Практика была запущена в "Роднике" в этом году. Родители детей с инвалидностью часто испытывают давление со стороны социума, а также внутренние переживания, которые не всегда имеют вербальный выход.

"Переживания, стресс, тревога в данном случае имеют кумулятивный эффект. Поэтому в работу с сопровождающими родителями был рекомендован и утвержден блок проработки эмоций", — комментирует событие Данил Варяев.

Особенность метода заключается в эффекте "здесь и сейчас". Все релаксационные и тренировочные упражнения велнес-практики "Гармония" подбираются не только с условием вызвать интерес у родителя, но и с возможностью использования в домашних условиях.

Идею защитили в рамках Фестиваля методических идей "Дорогой открытий", рассказали о практике специалистам загородных лагерей и центров Ассоциации "Мы вместе".

При совместной работе психологов и инструкторов по спорту происходит повышение стрессоустойчивости и проработка психологических зажимов человека, что отражается на его взаимоотношениях с детьми, семьей, коллегами и обществом, снижается стрессовое давление.

Занятия проходят с участием психолога и инструктора по АФК и адаптивному спорту. Для выполнения практики имеются противопоказания.