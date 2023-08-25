Участников тюменского субботника будут развлекать конкурсами и стендаперами

Стендаперы создадут настроение участникам акции "Особенности национальной уборки" в Тюмени - субботник запланирован на 29 августа.

Начало акции в 10:00, общественникам и волонтерам предлагают очистить от мусора территорию лесного массива в районе ГАУ Северного Зауралья (район ул. Троицкая, координаты 57.153061, 65.436886).

Особенности акции - развлекательная часть. Тюменский регоператор по обращению с отходами "ТЭО" организует раздельный сбор мусора. Фонд "КОМПАС" проведет во время акции конкурсы и разыграет призы. Атмосферу создаст ведущая "Русского радио" Анна Громова. По завершении субботника — выступления комиков Андрея Колмачевского и Юлии Демиденковой.

Присоединиться могут все желающие.