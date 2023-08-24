Мариупольские школьники поиграли в Тюмени в медийщиков

Школьники из Мариуполя научились на смене "Индустриальные каникулы ", которые для них проводит ТИУ, побывали в медиацентре регионального штаба Российского движения детей и молодежи "Движение первых" и прошли квест по медиакоммуникациям.

Школьники из ДНР узнали как работать с профессиональной съемочной аппаратурой, монтировать, анализировать текст и импровизировать в кадре.

"Ребята попробовали себя в роли медийщиков. Мы сделали нашу встречу наглядно-игровой. У нас новое, современное и дорогое оборудование. Здесь у каждого была возможность с ним поработать", - рассказал специалист по коммуникациям областного штаба РДДМ Владислав Мухин.

Каждому гостю на память сделали профессиональную портретную фотографию. Также для ребят провели танцевальный флешмоб и спевку.