Первокурсники с сентября начнут изучать "Основы российской государственности"

Первокурсники начнут изучать "Основы российской государственности" уже в сентябре, сообщает в своём телеграм-канале Общественная палата РФ.
Создатели курса обсудили результаты дополнительной подготовки педагогов по преподаванию учебно-методического комплекса на заседании межведомственной рабочей группы в Минобрнауки. Состоять он будет из пяти блоков: "Что такое Россия", "Российское государство-цивилизация", "Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации", "Политическое устройство России" и "Вызовы будущего и развитие страны".
Президент ассоциации "МАКО" и член Общественной палаты РФ Ольга Голышенкова, входящая в межведомственную рабочую группу, призвала коллег сфокусироваться на том, как, в какой форме и каким образом учебно-методический комплекс может быть максимально эффективен:
Каким бы замечательным ни был новый образовательный курс, он не будет иметь практически никакого эффекта, если не будет педагогов, которые не только понимают, разделяют и верят в то, о чем говорят, но и обладают соответствующим инструментарием. И в этом смысле мы всеми силами должны помочь нашим преподавателям наладить со студентами действенный диалог.
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