Первокурсники с сентября начнут изучать "Основы российской государственности"

Первокурсники начнут изучать "Основы российской государственности" уже в сентябре, сообщает в своём телеграм-канале Общественная палата РФ.

Создатели курса обсудили результаты дополнительной подготовки педагогов по преподаванию учебно-методического комплекса на заседании межведомственной рабочей группы в Минобрнауки. Состоять он будет из пяти блоков: "Что такое Россия", "Российское государство-цивилизация", "Российское мировоззрение и ценности российской цивилизации", "Политическое устройство России" и "Вызовы будущего и развитие страны".

Президент ассоциации "МАКО" и член Общественной палаты РФ Ольга Голышенкова, входящая в межведомственную рабочую группу, призвала коллег сфокусироваться на том, как, в какой форме и каким образом учебно-методический комплекс может быть максимально эффективен: