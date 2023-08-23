В Ярково создают парк Воинской славы

В селе Ярково планируют создать Парк Воинской славы, у мемориала Великой Отечественной войны по улице Пионерской благоустроят площадь — около трех тысч квадратных метров. Место под строительство осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор.

Проектом предусмотрены сцена, место для отдыха с качелями и лавочками, просторные аллеи, украшенные зеленью. В парке установят мемориальные стенды с информацией о военнослужащих, родившихся в селе.

Общественное пространство благоустроят к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Ярковского района.