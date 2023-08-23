В Ярково создают парк Воинской славы

18:00 23 августа 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В селе Ярково планируют создать Парк Воинской славы, у мемориала Великой Отечественной войны по улице Пионерской благоустроят площадь — около трех тысч квадратных метров. Место под строительство осмотрел губернатор Тюменской области Александр Моор.

Проектом предусмотрены сцена, место для отдыха с качелями и лавочками, просторные аллеи, украшенные зеленью. В парке установят мемориальные стенды с информацией о военнослужащих, родившихся в селе.

Общественное пространство благоустроят к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и 100-летию Ярковского района.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2023