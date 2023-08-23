Тюменские участники войны принимают поздравления и благодарности за победу в Курской битве

Ровно 80 лет назад Красная армия разгромила немецко-фашистские войска в Курской битве. После этого масштабного сражения инициатива на фронте окончательно перешла к Советскому Союзу. В настоящее время в Тюменской области проживают три участника Курской битвы.

К юбилейной дате всем участникам Курской битвы, проживающим в Тюменской области, вручат персональные поздравления от губернатора Тюменской области Александра Моора и губернатора Курской области Романа Старовойта.

Тамаре Михайловне Тарасюк сто лет, живет она в Ишиме. В июле 1941 года окончила фельдшерско-акушерскую школу в г. Торжок Тверской области. 21 октября этого же года призвана в армию. В составе 65 армии в 914-м стрелковом полку 246-й стрелковой дивизии старший фельдшер воевала на Калининском, Центральном, Западном, Украинском фронтах, принимала участие в битве на Курской дуге. Была санинструктором, командиром санитарного взвода, помощником начальника медицинского снабжения дивизии. Старший лейтенант медицинской службы. Награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", юбилейными медалями.

Александр Ефимович Дикарев в сентябре отпразднует 99 лет в Тюмени. На войну он ушел добровольцем. Принимал участие в Курской битве, воевал в особом отряде 33-й гвардейской стрелковой дивизии под Сталинградом, участвовал в войне с Японией. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями "За оборону Сталинграда", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг".



Борис Ефимович Соболев живет в Исетском районе, ему 98 лет. В ряды Красной армии призван в августе 1942 года, на фронте с 12 июня 1943-го. Воевал на Воронежском и 2-м Украинском фронтах, принимал участие в боях на Орловско-Курской дуге, гвардии старший сержант, командир миномётного расчёта. Награжден орденами "Славы" III степени, "Отечественной войны" I степени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".