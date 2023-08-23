Тюменская "Юность Сибири" представит регион в проекте "Лето с переплясом"

Ансамбль народного танца "Юность Сибири" представит регион в проекте "Лето с переплясом" с 25 по 30 августа в Челябинске. Цель проекта — привлечь внимание молодежи к народному танцу через синтез с популярными танцевальными направлениями.

В этом году "Лето с переплясом" объединит более 200 детей — воспитанников народных, современных танцевальных ансамблей и коллективов уличного танца из Ярославля, Сыктывкара, Тюмени, Екатеринбурга, Ханты-Мансийска, Челябинской области.

В загородном лагере "Солнечная поляна" состоятся мастер-классы экспертов, творческие презентации участников, репетиции и лаборатории, где ребята будут создавать экспериментальные произведения с элементами народного танца.

Проект "Лето с переплясом" реализуется Фондом развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус с использованием гранта, предоставленного Российским фондом культуры, в рамках федерального проекта "Творческие люди" нацпроекта "Культура".