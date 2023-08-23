В Тюменской области отпраздновали День Государственного флага Российской Федерации

Сегодня День Государственного флага Российской Федерации – символа сильной и единой страны, государственности и идентичности, суверенитета и независимости. Праздничные мероприятия к прошли во всех муниципалитетах области.

"Государственный флаг объединяет всех нас, дарит надежду и отражает не только глубокое уважение к Родине и любовь к ней, но и вселяет гордость за Россию, веру в ее счастливое будущее", - подчеркнул глава региона Моор в поздравлении и пожелал землякам, чтобы каждый новый день был наполнен уверенностью, добрыми делами во славу Тюменской области и Отечества.

В Тюмени горожане вместе со старшеклассниками из Мариуполя в честь развернули стометровый триколор. Празднование Дня Государственного флага России состоялось на площади 400-летия Тюмени, для жителей и гостей города выступили творческие коллективы и исполнители. Также работники администрации Ленинского административного округа провели флешмоб, развернув 15-метовое полотно триколора на площади Конституции перед зданием управы. Молодогвардейцы по традиции водрузили триколор на мост Влюбленных.

В Тобольске День флага праздновали в саду Ермака.Тоболяки семьями пришли вместе исполнить Гимн Российской Федерации, принять участие в тематических мастер-классах и посмотреть концерт артистов города. Сегодня они развернули гигантский флаг России длиной 16 метров.

В Заводоуковске в Центральном парке провели концерт, посвящённый Дню государственного флага, который завершился коллективным исполнением гимна.