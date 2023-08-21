Студентка ТИУ стала одной из победительниц конкурса среди женщин-ученых

Студентка Тюменского индустриального университета Мария Бабаева получила гран-при в номинации "Научный дебют" конкурса среди женщин-ученых "Академина – 2023". Высокую награду девушке принесли ее достижения в научной и исследовательской деятельности, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.

Мария – будущий нефтяник, учится на четвертом курсе направления "Нефтегазовое дело" в Нижневартовском филиале ТИУ. Занимается исследованиями, посвященными разработке инновационного оборудования для бурения и эксплуатации скважин. У нее есть 16 публикаций, включенных в РИНЦ, и 1 публикация, индексируемая в ВАК. Также Мария является призером различных конференций и конкурсов для молодых ученых, активно участвует в общественной деятельности.

"Связать свою жизнь с нефтегазовой отраслью – мой осознаний выбор. Мне нравится учиться в ТИУ, причем с каждым семестром все интереснее. Нефтянка неразрывно связана с наукой, изучая какую-либо тему, понимаешь, что многое в отрасли можно модернизировать. Мне ближе тема добычи и транспортировки нефти и газа. Сейчас изучаю механизм работы установки раннего предварительного сброса воды. Считаю, что усовершенствовав его, можно в разы увеличить добычу черного золота", – рассказала Бабаева.

Награды будут вручены на X Международном форуме технологического развития "Технопром – 2023".





