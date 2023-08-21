"Морфология улиц" подарила тюменцам 10 новых работ

В Тюмени 18 августа подвели итоги шестого международного проекта паблик-арта "Морфология улиц". Мероприятие на набережной, музыкальным хедлайнером которого стал российский хип-хоп-артист Антоха МС, посетило 4 500 человек.

В июле и августе участники "Морфологии улиц" провели в Тюмени выставку про женский стрит-арт и создали 10 уличных работ, в том числе первый детский и иностранный муралы в истории проекта.

Жауме Молера из Барселоны — первый иностранный художник "Морфологии улиц", создал на фасаде дома №29 на улице Ленина мурал размером 8х10 метров.

Ульяна Розина из Екатеринбурга вместе с 70 горожанами создала инсталляцию "Цветник на Садовой улице" из нитей методом вязания и вышивки на заборе у Володарского, 24. В основе работы — растительные и цветочные мотивы, встречающиеся в деревянном зодчестве Тюмени, сюжеты мансийской, татарской, ненецкой вышивки.

Vast — художница из Санкт-Петербурга Анастасия Вокина, при поддержке комбината школьного питания "Центральный" и вместе с жителями Тюмени создала мурал "Есть контакт" на Шаимском проезде, 14а. Работу длиной более 80 метров рисовали 13 дней, использовав около 250 баллонов краски. Это первый детский арт в истории "Морфологии улиц": в основе эскиза — аппликации 16 детей.

Виктория Нурисламова из Москвы вместе с жителями создала многочастное панно из деревянных модулей про локальную идентичность Тюмени. Готовая работа "Модульная ведута" находится на Ямской, 2 рядом со Строительным институтом ТИУ.

Художник Максим Има из Санкт-Петербурга создал в Тюмени два мурала: "Танец" в арт-квартале на Северной, 9 и Super на Циолковского, 22.

Екатерина Червонных из Екатеринбурга вместе с жителями создала психогеографическую карту Тюмени, основанную на личных переживаниях и эмоциях горожан. Физическую карту можно изучить в мультицентре "Контора пароходства". Позже она появится и в электронном формате.

Полина Клешняк из Санкт-Петербурга создала скульптуры с витражом "На языке орнамента" в сквере имени Згерского напротив Филармонии, вдохновившись деревянной резьбой Тюмени.

Влада MV Picture из Санкт-Петербурга провела выставку "Улица — женского рода" про женский стрит-арт. Она завершилась в конце июля в "Конторе пароходства".

Также в программе "Морфологии улиц" в 2023 было два спецпроекта: команда "ДАЙТЕ СТЕНУ" под руководством художницы Александры Мельниковой создала мурал с изображением тюменского ковра площадью 370 квадратных метров на Красина, 10 при поддержке управы Центрального административного округа. А татарский художественно-кулинарный кружок установил арт-объект "Чәчәкләр" на набережной у Центра татарской культуры. Его создавали вместе с жителями города во время творческой лаборатории.

В начале сентября команда "Морфологии улиц" презентует чат-бот во ВКонтакте с маршрутом для прогулок по новому уличному искусству. Следить за новостями проекта можно на сайте морфологияулиц.рф и в сообществе проекта во ВКонтакте.

Генеральным партнером проекта паблик-арта "Морфология улиц" в 2023 году стала федеральная девелоперская Группа "Эталон".