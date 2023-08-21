Почти полторы тысячи тюменских учителей и студентов хотят во "Флагманы образования"

В конкурсе "Флагманы образования" зарегистрировались около полутора тысяч представителей сферы образования Тюменской области, почти по 45 процентов заявок поступило от педагогов и студентов. По количеству заявок на конкурс регион вошел в топ-30.

Участниками конкурса могут быть управленцы, учителя и студенты. Все они получат возможность заявить о себе, проверить знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы и войти в кадровый резерв системы образования России. "Благодаря конкурсу мы формируем кадровый резерв системы образования, в него входят настоящие профессионалы, которые затем работают во всех регионах страны, на местах меняя систему образования. Активными участниками мероприятий этого года, Года педагога и наставника, являются педагоги, чей преподавательский стаж составляет более 50 лет", = заявил ранее Министр просвещения России Сергей Кравцов.

С 16 августа идет дистанционная оценка уровня надпрофессиональных и профессиональных компетенций для педагогов и управленцев, а с 24 августа начнется для студентов. Конкурсантам предстоит выполнить задания в личном кабинете участника на платформе "Россия — страна возможностей"

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