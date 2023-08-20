В Ялуторовске ко Дню знаний подготовили музейные экскурсии

Завершаются школьные каникулы и сотрудники музеев Ялуторовска готовы достойно встретить День знаний. Моадших и старших школльников ждут в "Тороговых рядах", сообщает Ялуторовский музейный комплекс.

Специалисты музея "Торговые ряды" организуют для школьников в этот день интересные экскурсии. Для учащихся 1-4 классов здесь подготовили познавательно-игровую программу "Звонок через столетия".

1 сентября с 10:00 до 18:00 ее участники смогут ответить на вопросы, какие правила, необычные для нас, существовали в гимназиях 150 лет назад, какие предметы там изучались, в какие игры играли гимназисты на переменах. Ребята прикоснутся к гимназическим учебникам, которым более ста лет, решить задачку, записывая ее на доске с песком, а в завершение смастерить закладку "Перо".

Учеников 9-11 классов в это же время приглашают на музейный НЕ УРОК. Сначала гостям расскажут свои истории ангелы с международной художественной выставки "Ангелы мира", а затем, в чайной гостиной, они отправятся в интеллектуальный круиз по первосентябрьским праздникам разных стран. По желанию, в ней можно будет полакомиться горячими круасанами и свежесваренным кофе или ароматным чаем с пряниками.

Узнать подробности и сделать предварительную заявку для участия в мероприятиях можно по телефонам: 8(34535)32750, 8(34535)20194.