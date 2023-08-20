Фельдшер спасла ребенка, у которого после купания возникло обезвоживание и судороги

Семилетней девочке из села Перевалова в Тюменском районе после купания в водоеме срочно потребовалась помощь медиков - местный фельдшер диагностировала у нее острую кишечную инфекцию, обезвоживание и вызвала скорую, чтобы ребенка госпитализировать ребенка в областную инфекционную больницу.

В отделение поступил вызов к ребенку с высокой температурой, болью в животе, рвотой и диареей. Первые симптомы появились еще накануне ночью, после купания в одном из водоемов. К утру состояние ухудшилось.

"Приехавшая на вызов фельдшер отделения неотложной медпомощи областной больницы №19 Ксения Севрюкова определила предварительный диагноз – кишечная инфекция и обезвоживание 1 степени. Девочке становилось хуже, появились судороги верхних конечностей и лица - фельдшер приняла решение вызвать скорую медицинскую помощь для госпитализации в областную инфекционную клиническую больницу", - сообщают в пресс-службе ОБ №19 (Тюменский район).

"Благодаря правильным действиям фельдшера ребенка доставили вовремя. Она успешно прошла у нас лечение, уже поправилась и выписана домой", - сообщила лечащий врач – инфекционист Елена Яркова, отметив, что грамотная и слаженная работа медиков помогла избежать серьезного вреда здоровью ребенка.

Медики напоминают: как только вы чувствуете, что у вас возникают острые симптомы, которых не было ранее - сразу же вызывайте сотрудников медицинской организации, не ждите утра и того момента, когда само все пройдёт. Не допускайте ошибок и будете здоровы.