#АртЛофт стартовал в Тюмени

14 августа в Региональном центре "Семья" стартовал новый сезон молодежного проекта #АртЛофт, посвященного саморазвитию и профориентации подростков старше 12 лет.

Проект реализуется Региональным центром "Семья" при содействии Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (г. Москва), на средства гранта.

Для участников подготовили 10 дней непрерывного общения со сверстниками, выступления спикеров, экскурсии и множество других развлечений.

"В этом сезоне мы подготовили много интересных мероприятий, одно из таких – посещение Тюменского образовательного канала, где ребята попробуют свои силы в сфере медиа. Думаем, им понравится", – рассказывает руководитель проекта Марья Кукарских.

Также ребят ждут кулинарные мастер-классы от лучших кондитеров Тюмени, интерактивные занятия и поездка на фестиваль, сообщает РСРЦН "Семья" (г. Тюмень).