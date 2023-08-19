Летний фестиваль "За чашкой чая" пройдет в Тобольске

27 августа в 15 часов в Аптекарском саду Тобольска стартуют творческие мастер-классы, живая музыка, swap-ярмарка по обмену ненужных вещей, мобильный планетарий и чайная церемония.

Тоболяки изготовят эко-бальзам для губ, разрисуют бумажные стаканчики, попробуют создать композицию из листьев и иголок в технике печатной графики (монотипия). Мастер-классы для участников проведут опытные экоактивисты и художники города. На swap-ярмарке гости фестиваля обменяются одеждой, книгами и домашними растениями, познакомятся с чайной культурой народов мира на церемонии "Традиции разных культур".

Фестиваль "За чашкой чая" организует мультицентр "Моя территория", впервые, совместно с молодежными сообществами Тобольска — вместе пространства проводят творческие и экологические мастер-классы и другие активности.

— Таким событием мы закрываем летний сезон мероприятий в Аптекарском саду. Главная цель площадки — укрепить добрососедские отношения жителей города, разнообразить досуг тоболяков с помощью образовательных и развлекательных мероприятий. Для инициативной молодежи города это возможность заявить о себе, а для всех желающих — приятно и с пользой провести время, — рассказала Александра Козютенко, руководитель мультицентра "Моя территория" в Тобольске.

Фестиваль завершится показом фильма "Золушка" 1947 года, сообщает КП-Тюмень.