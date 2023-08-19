Необычный арт-объект появился в Тюменском районе

В селе Салаирка Тюменского района остановочный комплекс превратили в арт-объект. Жители улицы Южной теперь будут ждать автобус в компании с гармонистом и танцующими девушками в татарских национальных костюмах.

Салаирка включилась в марафон создания объектов благоустройства в честь 100-летия Тюменского района. Картины нарисовал местный художник Сергей Юрьевич Леонтьев, отремонтировать остановку и закрепить картины помогали депутаты сельской Думы и школьники. Вскоре в селе появится еще одна яркая остановка, к художественной работе уже приступили.

Начало положили жители села Каменка, их остановки в виде русской избы или посвященные популярному горячему источнику привлекли внимание гостей не только соседних сел и деревень, но и городских жителей. Идею подхватили другие территории Тюменского района: Червишево, Чикча, Салаирка. Для оформления остановок выбирают сюжеты, связанные с населенным пунктом. Например, в Червишево, где расположена единственная в регионе обсерватория "Старая башня", остановка получилась космическая, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.