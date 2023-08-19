Юная пациентка, пострадавшая в ДТП, заново учится ходить

В феврале 2023 года Дашу на пешеходном переходе сбила машина. Девочка целый месяц находилась в критическом состоянии в реанимации, врачи делали неутешительные прогнозы: ее ждала инвалидная коляска.
Но девочка превзошла все ожидания: сначала села, потом встала на ходунки. "У Даши была тяжелая сочетанная травма, нелегко восстановиться после такого серьезного происшествия. Для пациента очень важно пройти раннюю реабилитацию, - рассказывает
врач физической реабилитационной медицины Детского лечебного-реабилитационного центра "Надежда" Светлана Суглобова. - При переводе с неврологического отделения, у девочки отсутствовали ясное сознание, контакт с окружающими, двигательная активность. Ребенок не мог самостоятельно принимать пищу, не понимал обращенную речь, дышал с помощью трахеостомы.
Ежедневные реабилитационные мероприятия помогли ей постепенно вернуть сознание, возобновить контакт с окружающими, самостоятельно дышать, сидеть, принимать пищу. Она учится ходить, писать простые слова. В этом большая заслуга эрготерапевта, инструктора по ЛФК, инструктора по труду, психолога, дефектолога, логопеда, физиотерапевта, врачей паллиативного отделения.
Сотрудники центра использовали новые и современные методики реабилитации, уточнила
Марина Куприй, специалист по связям с общественностью ДЛРЦ "Надежда".
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