Нагрудный знак "Почетный гражданин Тюменской области" вручили в Тюмени

Нагрудные знаки Почетных граждан Тюменской области вручили главврачу Перинатального центра г. Тюмени Ирине Кукарской, начальнику Тюменского президентского кадетского училища Михаилу Логинову и главному врачу Федерального центра нейрохирургии Альберту Суфианову.
Награды вручили губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru