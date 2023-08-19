Нагрудный знак "Почетный гражданин Тюменской области" вручили в Тюмени

16:32 18 августа 2023
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Нагрудные знаки Почетных граждан Тюменской области вручили главврачу Перинатального центра г. Тюмени Ирине Кукарской, начальнику Тюменского президентского кадетского училища Михаилу Логинову и главному врачу Федерального центра нейрохирургии Альберту Суфианову.

Награды вручили губернатор Тюменской области Александр Моор и председатель Тюменской областной думы Фуат Сайфитдинов.

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Сентябрь, 2023