Тюменская область усилит меры безопасности к началу осени

Дополнительные меры для защиты населения Тюменской области от террористических угроз будут приняты в преддверии начала нового учебного года, а также в период подготовки и проведения Дня знаний 1 сентября, Дня солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября и единого дня голосования 10 сентября, сообщает информцентр правительства ТО.

Вопросы безопасности обсуждались на заседании региональной антитеррористической комиссии и оперативного штаба, которое прошло под председательство губернатора Моора.

"Все объекты образования оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения Росгвардии или в систему вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", оборудованы системами видеонаблюдения, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, контроля и управления доступом, а также стационарными или ручными металлоискателями", – доложила замдиректора департамента образования и науки Тюменской области Ирина Конончук.

Для обеспечения безопасности в период подготовки и проведения Дня знаний и единого дня голосования в образовательных организациях будут проведены контрольные осмотры помещений и территорий.

"10 сентября 2023 года в регионе пройдут выборы губернатора Тюменской области, дополнительные выборы депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 19 и № 20, выборы депутатов городских округов и муниципальных районов, в том числе депутатов Тюменской городской думы восьмого созыва, а также дополнительные выборы депутатов в Тобольске и Ишиме", – сообщил председатель областной избирательной комиссии Игорь Халин.

Кроме того, проводится еще 31 избирательная кампания на уровне сельских поселений, среди которых – выборы в Переваловском муниципальном образовании Тюменского района. С 20 августа по 8 сентября будут проведены комплексные межведомственные проверки помещений для голосования с участием сотрудников органов внутренних дел и МЧС России, отметил председатель облизбиркома.

Во время Дня знаний и единого дня голосования полиция возьмет под охрану все общеобразовательные организации, подразделения органов внутренних дел, Росгвардии и МЧС России в Тюменской области в День знаний 1 сентября, День солидарности в борьбе с терроризмом 3 сентября и единый день голосования 10 сентября будут нести службу в усиленном режиме.