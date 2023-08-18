"IT-кубы" откроются в Тюменской области

Центры цифрового образования детей "IT-куб" откроются в Тюменской области: два -в школах №65 и №88 Тюмени и один — в школе города Ялуторовска.

"IT-кубы станут частью экосистемы, которая создается в регионе при поддержке Губернатора Тюменской области Александра Моора. В центрах будет использоваться сетевая модель взаимодействия. Сегодня мы принимаем у себя коллег из других регионов, чтобы обменяться эффективными практиками", - сообщила директор департамента образования и науки Тюменской области Дина Горковец.

Первый IT-куб начнет работу 18 августа в школе №65 Тюмени. Центры открываются в рамках реализации национального проекта "Образование".