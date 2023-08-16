Моор заявил, что все школы Тюменской области к учебному году

Приемка школ Тюменской области завершена - к новому учебному году все готово, сообщил губернатор Александр Моор.

"В этом году в Тюменской области за парты сядут свыше четверти миллиона учеников, среди них 26,5 тысяч первоклассников. Время, чтобы подготовиться к учебе у родителей и школьников, еще есть. А пока остается возможность насладиться последними днями каникул и с праздничным настроением прийти 1 сентября на торжественную линейку", - отметил Моор.

Губератор напомнил, что в День знаний в регионе отроются три крупные школы в микрорайоне "Ямальский-2", жилых районах Плеханово и Тура города Тюмени и две небольшие – в деревне Митькинское Вагайского района и селе Крашенинино Упоровского района.

В Ишиме после реконструкции примет детей школа № 4. Капитальный ремонт завершился в школе № 62 Тюмени, в 16-й в Тобольске и еще пяти сельских образовательных учреждениях в Ярковском, Ишимском и Тюменском районах.