У тюменцев с субботы появится возможность записать детей в кружки и секции

Запись в кружки и секции в учреждениях бюджетной сферы Тюменской области откроется в субботу, 19 августа. Все программы будут загружены в единую информационную систему "Навигатор дополнительного образования Тюменской области".

Платформа дает возможность с помощью гибких фильтров найти наиболее подходящее направление для занятий с учетом интересов ребенка, удобства расположения, способов оплаты "Платно", "Бесплатно", "В рамках системы ПФДО" и по многим другим параметрам.

Напомним, с прошлого года в регионе действует двухэтапная система зачисления в учреждения государственного сектора, которая распространяется на программы дополнительного образования со сроком реализации 72 часа и более, реализуемые за счет бюджетных средств или в рамках системы ПФДО.

На первом этапе, который продлится с 19 августа до 1 сентября, будет производиться прием детей, претендующих на получение услуг дополнительного образования за счет бюджетных средств впервые в новом учебном году.

Со 2 сентября зачисление будет проводиться в порядке очередности подачи заявлений при условии наличия свободных бюджетных мест, оставшихся после 1-го этапа. Очередность устанавливается в соответствии с хронологией подачи заявлений на "Навигаторе".

Подать заявку на зачисление можно следующими способами:

✔️ на сайте "Навигатор дополнительного образования Тюменской области"

✔️ на портале Госуслуг. Нужно в разделе "Дети | Образование" зайти во вкладку "Запись в кружки и секции". Выбрать соответствующий регион и муниципалитет, а затем учебный год. После выбора наиболее подходящего направления отправить заявку на зачисление.

✔️ при личном посещении учреждения.