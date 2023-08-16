Стометровый триколор развернут тюменцы в День Государственного флага

22 августа 2023 года в 17:00 на площади 400-летия Тюмени поведут церемонию развертывания флага площадью более ста метров в рамках праздничного концерта с участием любительских творческих коллективов Дворца национальных культур "Строитель", а также коллективов и исполнителей города.

В событии примут участие официальные лица, спортсмены, общественные деятели. Гостями праздника станут 45 старшеклассников из Мариуполя, которые на две недели приехали в ТИУ по федеральному проекту "Университетские смены".

Праздничные мероприятия ко Дню Государственного флага Российской Федерации пройдут и во всех муниципальных районах области. Запланированы интерактивно-познавательные программы, концерты, выставки, викторины. Жители украсят флагами рабочие места, поделятся друг с другом просветительскими буклетами, устроят велопробеги с триколором.