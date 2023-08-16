Светофоры до полудня отключены на на 15 участках дорог в Тюмени

Аварийное отключение светофоров произвели на 15 участках в Тюмени, они не будут работать на протяжении 1,5-2 часов.

🚦ул. Одесская - ул. Энергетиков

🚦ул. Энергетиков - ул.Пржевальского;

🚦ул. Энергетиков - ул. Севастопольская;

🚦ул. Котовского - ул. Одесская;

🚦ул. Пржевальского - ул. Котовского;

🚦ул. Одесская, 59 ;

🚦ул. Рижская - ул. Одесская;

🚦ул. Рижская - школа №7;

🚦ул. Рижская - ул. Тульская;

🚦ул. Рижская - ул. Севастопольская;

🚦ул. Рижская - ул. Парфенова;

🚦ул. Геологоразведчиков, 8;

🚦ул. Тульская - ул. Геологоразведчиков;

🚦ул. 50 лет ВЛКСМ - ул. Тульская;

🚦ул. 50 лет Октября - ул. Воровского.