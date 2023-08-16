Светофоры до полудня отключены на на 15 участках дорог в Тюмени

Аварийное отключение светофоров произвели на 15 участках в Тюмени, они не будут работать на протяжении 1,5-2 часов.
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🚦ул. Энергетиков - ул.Пржевальского;
🚦ул. Энергетиков - ул. Севастопольская;
🚦ул. Котовского - ул. Одесская;
🚦ул. Пржевальского - ул. Котовского;
🚦ул. Одесская, 59 ;
🚦ул. Рижская - ул. Одесская;
🚦ул. Рижская - школа №7;
🚦ул. Рижская - ул. Тульская;
🚦ул. Рижская - ул. Севастопольская;
🚦ул. Рижская - ул. Парфенова;
🚦ул. Геологоразведчиков, 8;
🚦ул. Тульская - ул. Геологоразведчиков;
🚦ул. 50 лет ВЛКСМ - ул. Тульская;
🚦ул. 50 лет Октября - ул. Воровского.
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