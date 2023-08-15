Тюменцы успешно поучаствовали в разработке игры "Аркаим"

Тюменцы в составе команды УФО разработали самый эффективный проект на II Международном детском культурном форуме

Тюменцы в составе команды УФО представили самый эффективный проект на II Международном детском культурном форуме. Ребята придумали мобильную образовательную игру-стратегию "Аркаим" по возрождению жизни древнего города.

Всего участники презентовали 16 идей по продвижению культурного наследия регионов, которые оценивали директор Государственного музея истории российской литературы Дмитрий Бак, ректор ГИТИСа Григорий Заславский, генеральный директор концертного зала "Зарядье" Иван Рудин и другие эксперты.

Есть успех у тюменцев и в конкурсе сказок — три произведения о Тюменской области войдут в итоговый сборник.

II Международный детский культурный форум проходил с 10 по 12 августа в Москве. Регион представили 11 талантливых детей из 7 муниципалитетов.