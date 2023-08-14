Тюменцы получили награды за труд и особые достижения

Тюменская область меняется на глазах благодаря всем землякам, кто добросовестно трудится и стремится принести пользу стране и региону, заявил глава региона Александр Моор, открывая торжественную церемонию вручения государственных наград Российской Федерации, поощрений президента России, региональных наград, приуроченную к Дню Тюменской области.

Приветствуя награжденных, Моор отметил:

Во многих сферах нашей жизни происходят позитивные изменения, благодаря которым Тюменская область входит в число лучших в России. Сегодня мы - одни из лидеров Национального рейтинга состояния инвестиционного климата, по индексу качества городской среды и качества жизни, вводу жилья и качеству дорог, а также в цифровизации и ряде направлений в сельском хозяйстве.

Успехи региона замечают на самом высоком уровне, напомнил Александр Моор. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в Тюменской области наблюдается стабильный рост численности постоянного населения и немногие регионы достигли такого показателя.

Наград удостоены 46 тюменцев - медицинские работники, педагоги, геологи, строители, журналисты, специалисты в сфере ЖКХ, транспорта, сельского хозяйства, физической культуры и спорта, топливно-энергетического комплекса и ряда других отраслей, представители общественных организаций. В числе награжденных - житель Тобольского района Эдуард Саитов, который спас из огня двух человек. Губернатор вручил ему региональный знак отличия "За мужественный поступок".

Губернатор поздравил собравшихся с Днем Тюменской области и поблагодарил земляков за верность выбранной профессии, самоотдачу, добросовестный труд, за инициативу и активную гражданскую позицию.

"Ваш успех, ваши достижения, ваша жизнь – еще одно доказательство тезиса, что люди – главная ценность региона. Пусть наша любимая Тюменская область и дальше развивается и процветает, а все планы и идеи обязательно воплотятся в реальность", - подчеркнул Моор.