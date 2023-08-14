Школьники ДНР приедут в ТИУ на индустриальные каникулы

13:44 14 августа 2023
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Сорок пять старшеклассников из Донецкой народной республики приезжают в Тюменский индустриальный университет по федеральному проекту "Университетские смены", сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций ТИУ.

Смена пройдет с 15 по 26 августа. Участникам предложат три трека, каждый из которых направлен на развитие личности и профессиональных навыков. 

Профориентационный трек позволяет познакомиться с историей и достижениями университета, профессиями и их требованиями.  Трек "Ценности и направления Движения Первых" мотивирует активное участие в социальных проектах и укрепление гражданско-патриотической позиции. Культурно-просветительский трек способствует раскрытию лидерского, творческого и спортивного потенциала участников. Также предусмотрены развлекательные мероприятия, встречи с интересными людьми и обучающие мастер-классы, чтобы школьники могли получить максимальную пользу и узнать больше о городе и вузе.

Ректор ТИУ Вероника Ефремова:

Мы постарались спланировать программу так, чтобы молодежь могла полноценно воспользоваться пребыванием в Тюмени, познакомиться с городом и возможностями Тюменского индустриального университета. В реализацию "Университетской смены" вовлечены практически все структурные подразделения вуза. Программа очень насыщенная. Обязательно включены занятия в Школе инженерного резерва вуза, посещение университетских лабораторий, экскурсии на предприятия города. Большое внимание уделено патриотическому воспитанию и формированию нравственных ценностей. Надеемся, что ребята останутся довольными временем, проведенным в нашем университете, и многие захотят поступить в ТИУ.

В летнем этапе для участия во Всероссийском проекте "Университетские смены" отобраны 50 ведущих вузов страны, в число которых вошел Тюменский индустриальный университет. Инициаторы проекта: Министерство науки и высшего образования, Министерство просвещения РФ и российское движение детей и молодежи "Движение первых".

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