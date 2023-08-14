Штаб "Движения первых" открылся в Тюмени

В Тюмени торжественно открыли региональный штаб "Движения первых" с собственным медиацентром, помещениями для групповых занятий и кабинетами для сотрудников организации.
В церемонии приняли участие губернатор Тюменской области Александр Моор, председатель совета Наталья Ахлюстина, активисты РДДМ "Движение первых", советники директоров школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и ветераны пионерской организации.
Отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи Тюменской области создано 20 августа 2022 года. Сейчас оно объединяет 18 местных и 248 первичных отделений.
Помещение под штаб предоставило Правительство Тюменской области, в нем сделан ремонт.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru